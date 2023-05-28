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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع أكبر كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

صدى البلد

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر فى إطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان “بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023”، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية، وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة الأقصر.

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وقال محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الأقصر ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء. .

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحين على شراء صك الأضحية بالتقسيط، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين. 

وقال إنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان التي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وتقوم على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير هذا العام بلغت 4800 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170 جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيها شهريا لمدة 11 شهرا، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير، يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرا، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدى، ويدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرا، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه، وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الآن، ونجحت فى توصيل لحوم أضاحى المتبرعين إلى مستحقيها فى أقاصى قرى الأقصر، خاصة الأشد احتياجا منها.

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