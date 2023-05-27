الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الحالة الجوية

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

ورفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.



كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الزينية بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر أسوان وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.