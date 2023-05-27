عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الأقصر تشارك في حفل تكريم العامل المثالي بأحد فنادق المحافظة

صدى البلد

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ، في حفل تكريم العامل المثالى بفندق جولي فيل بمنطقة العوامية، وتكريم 13 موظفا وعاملا من فريق عمل الفندق ، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ببناء علاقات عمل متوازنة ومستقرة  بين أصحاب الأعمال والعمال طرفى العملية الإنتاجية وتعزيزها في مناخ عمل آمن لتحفيز الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد القومى .

وأوضح هشام محمد عبد الله مدير المديرية ، أن المشاركة كانت في حفل تكريم العامل المثالى  بفندق جولي فيل بمنطقة العوامية وبدأ الحفل بكلمة ألقاها جمال سمير المدير العام بالفندق، الذي وجه الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة والمديرية على جهودهم المخلصة لحماية ورعاية الأيدى العاملة داخل المحافظة.

وحضر اللقاء عبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد للنقابات العمالية والنقابية المهنية للسياحة والفنادق.

وقال مدير المديرية إن تكريم العاملين المثاليين يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما يقدمه العاملين من خدمات لرفع مستوى الفندق. 

وأضاف مدير المديرية، أن إدارة الفندق قدمت جوائز مالية وشهادات التقدير للعمال المثاليين تشجيعا لهم لمواصلة تميزهم فى عملهم، وفي نفس السياق جرى تكريم 13 موظفا وعاملا من فريق عمل الفندق ، كما أن إدارة الفندق تحرص كل شهرين على تكريم أفراد العمل المميزين مبادرة لدعمهم المميز وتشجيع فريق العمل داخل الفندق .

1
1
2
2
3
3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

145 ألف رأس ماشية| "التموين" تزف بشرى بشأن أسعار اللحوم البلدي قبل عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ