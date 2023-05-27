قوى عاملة الأقصر تشارك في حفل تكريم العامل المثالي بأحد فنادق المحافظة

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر ، في حفل تكريم العامل المثالى بفندق جولي فيل بمنطقة العوامية، وتكريم 13 موظفا وعاملا من فريق عمل الفندق ، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ببناء علاقات عمل متوازنة ومستقرة بين أصحاب الأعمال والعمال طرفى العملية الإنتاجية وتعزيزها في مناخ عمل آمن لتحفيز الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد القومى .

وأوضح هشام محمد عبد الله مدير المديرية ، أن المشاركة كانت في حفل تكريم العامل المثالى بفندق جولي فيل بمنطقة العوامية وبدأ الحفل بكلمة ألقاها جمال سمير المدير العام بالفندق، الذي وجه الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة والمديرية على جهودهم المخلصة لحماية ورعاية الأيدى العاملة داخل المحافظة.

وحضر اللقاء عبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد للنقابات العمالية والنقابية المهنية للسياحة والفنادق.

وقال مدير المديرية إن تكريم العاملين المثاليين يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما يقدمه العاملين من خدمات لرفع مستوى الفندق.

وأضاف مدير المديرية، أن إدارة الفندق قدمت جوائز مالية وشهادات التقدير للعمال المثاليين تشجيعا لهم لمواصلة تميزهم فى عملهم، وفي نفس السياق جرى تكريم 13 موظفا وعاملا من فريق عمل الفندق ، كما أن إدارة الفندق تحرص كل شهرين على تكريم أفراد العمل المميزين مبادرة لدعمهم المميز وتشجيع فريق العمل داخل الفندق .

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