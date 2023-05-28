مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور وباء جديد بعد بيان منظمة الصحة العالمية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والوقائية، حقيقة ظهور وباء جديد بعد بيان صادم لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لابد أن يكون هناك نوع من الحذر المستمر أو الوقاية المستمرة من الأوبئة".

وأضاف: "عندما أعلنت منظمة الصحة إلغاء حالة الطوارئ لوباء كورونا طالبت باستمرار اتباع الأساليب الوقائية، ومازلنا نسجل حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية".



وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن وجود وباء قادم بعد فيروس "كورونا"، ولكنها حذرت بصورة عامة ليكون الجميع في حالة استعداد لأي جديد.

وأوضح مستشار الرئيس أن منظمة الصحة العالمية عندما يكون هناك وباء جديد قادم، تكشف عن شكله، ومن أين أتى، ولكن بيان المنظمة جاء في إطار التحذير العام لكي نكون دائما جاهزين لأي جديد وترجمة بيان المنظمة أحدث بلبلة".

واختتم مستشار الرئيس تصريحاته قائلاً: العاصفة الترابية خطورتها أكثر على الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وعلينا عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وفي حالة الخروج علينا ارتداء الكمامة".

