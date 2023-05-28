عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور وباء جديد بعد بيان منظمة الصحة العالمية

تاج الدين
تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والوقائية، حقيقة ظهور وباء جديد بعد بيان صادم لمنظمة الصحة العالمية.

txt

أسباب نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.. عوض تاج الدين يوضح

txt

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "لابد أن يكون هناك نوع من الحذر المستمر أو الوقاية المستمرة من الأوبئة".

 

وأضاف: "عندما أعلنت منظمة الصحة إلغاء حالة الطوارئ لوباء كورونا طالبت باستمرار اتباع الأساليب الوقائية، ومازلنا نسجل حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن وجود وباء قادم بعد فيروس "كورونا"، ولكنها حذرت بصورة عامة ليكون الجميع في حالة استعداد لأي جديد.

 

وأوضح مستشار الرئيس أن منظمة الصحة العالمية عندما يكون هناك وباء جديد قادم، تكشف عن شكله، ومن أين أتى، ولكن بيان المنظمة جاء في إطار التحذير العام لكي نكون دائما جاهزين لأي جديد وترجمة بيان المنظمة أحدث بلبلة".

 

واختتم مستشار الرئيس تصريحاته قائلاً: العاصفة الترابية خطورتها أكثر على الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وعلينا عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وفي حالة الخروج علينا ارتداء الكمامة".
 

وباء جديد مستشار الرئيس الدكتور محمد عوض تاج الدين الإصابة بالفيروسات الدكتور محمد عوض الغاء حالة الطوارئ الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

ترشيحاتنا

رسميا.. ليستر سيتي وليدز يونايتد يلحقان بـ ساوثهامبتون إلى الهبوط من البريميرليج

أحمد موسى يعلن مفاجأة: مفيش جنيه خرج من ميزانية الدولة للعاصمة الإدارية

أحمد موسى: أنصار أردوغان يحتفلون مع اقتراب نجاحه بانتخابات الرئاسة التركية

أبو مازن أولهم.. تهنئة فلسطينية واسعة لـ إردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا

بعد فوزه بالرئاسة.. أردوغان لمنافسه: Bye Bye كمال

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ