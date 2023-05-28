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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دعم غير محدود.. مدير مكتبة الإسكندرية يروي كواليس لقائه مع الرئيس السيسي

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

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توجيه هام من الرئيس السيسي بشأن مكتبة الإسكندرية | اعرف الحكاية

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تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

وقال “زايد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "الرئيس السيسي وجه بضرورة بحث المكتبة دائما عن الجديد، لمواكبة العالم وهو ما يتوافق مع رؤية المكتبة، فضلا عن ضرورة وجود آلية للتحاور مع الإقليم".

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية "الرئيس السيسي قدم الدعم الكامل للمجلس، من أجل تطوير مكتبة الإسكندرية؛ لكي تواكب العصر الحالي"، موضحا "المكتبة لديها قاعدة تكنولوجية ضخمة، منوها بأن الدولة تدعم المكتبة ماديا بشكل كبير، وعدد الزائرين للمكتبة يصل إلى 2000 زائر يوميا من المصريين، و500 زائر من الأجانب".

وأشار إلى أن "أعضاء المجلس عرضوا رؤيتهم المستقبلية من أجل تطوير التكنولوجيا داخل المكتبة، ودعمها عملية التعليم والبحث العلمي"، مؤكدا "دعم لامحدود من الرئيس السيسي للمكتبة لدورها الكبير في نشر المعرفة والثقافة".

ونوه بأن "المكتبة تعتمد على عوائد ذاتية، ومصادر تمويل خاصة بها"، متابعا "المكتبة فيها أحسن قاعدة تكنولوجية في الشرق الاوسط وكل الاتصالات فيها مرقمنة".

الرئيس السيسي التعليم والبحث العلمى أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية تطوير التكنولوجيا

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