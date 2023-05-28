تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

كشف الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية.

وقال زايد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " أعضاء مجلس أمناء المكتبة يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق".



واضاف :" هذا المجلس عُقد للمرة الأولى هذا العام، وهو مكون من 28 فردًا يمثلون قامات من مصر وخارج مصر؛ من المهتمين بالثقافة.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية، أن الاجتماع شارك فيه 16 شخصًا من عدة دول إلى جانب مصر، كما حضر عدة وزراء، ومحافظ الإسكندرية، موضحًا أن الرئيس السيسي قدّم الدعم الكامل للمجلس؛ من أجل تطوير مكتبة الإسكندرية؛ لكي تواكب العصر الحالي.

وأضاف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن أعضاء المجلس عرضوا رؤيتهم المستقبلية من أجل تطوير التكنولوجيا داخل المكتبة، ودعمها عملية التعليم والبحث العلمي، موضحًا أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية تخدم جميع الشباب وعلى رأسهم المصريين؛ عبر برامج موضوعة.