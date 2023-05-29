بقيمة 4000 جنيه .. تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا كبيرا علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 29 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وانخفض سعر الحديد في السوق المصري بقيمة تتراوح مابين 3 الي 4 الألف في الطن الواحد

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 37000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 36700جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 35500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 35500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 35000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 35500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 36500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 35500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 35500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 35500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 35000جنيه للطن الواحد.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:



سجلت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة تتراوح مابين 30 الي60 جنيها وجاءت كالاتي:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1790جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1735جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت المعلم اليوم الاثنين 1745 جنيه للطن .



.وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1730 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1735جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1805جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1890 جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1730جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.