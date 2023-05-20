حديد عز يتراجع بقوة ويفقد 1500 جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

شهدت أسعار الحديد تراجعا قويا في الأسواق اليوم ضمن أسعار مواد البناء ، لتهبط من مستوياتها الكبيرة ، إذ يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر ، بعد التراجع الأخير.

أسعار الحديد عالميًا

وتراجع سعر خام الحديد 62% ضمن أسعار مواد البناء، إلى 107 دولارات بعد ما كان يزيد على 150 دولارًا في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، ولكنه تراجع الآن نتيجة عدة أسباب أبرزها مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

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سعر طن حديد عز

سعر طن حديد عز اليوم والذي يبحث عنه الراغبين في البناء ضمن أسعار مواد البناء، تراجع بقيمة 1437 جنيها عن أسعار الأمس ليسجل 39530 جنيها لأول مرة بعد أن سجل متوسط السعر أمس نحو 40968 جنيهًا، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما سجّل اليوم نحو 35 ألف جنيه كأقل سعر.

الحديد

32 ألف جنيه

ومن جانبه فجّر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية مفاجأة كشف خلالها أن طن الحديد الآن وصل لـ 43 أو 45 ألف جنيه، مقارنة بسعر طن الحديد العام الماضي كان 15 ألف جنيه.

وأوضح الزيني في تصريحات تليفزيونية أن سعر طن الحديد العادل في الوقت الحالي في مصر لا يزيد على 32 ألف جنيه.

أسعار طن الحديد

وتعتبر أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء محل اهتمام الكثير من أجل البناء وصب الأسقف، أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” قائمة بآخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد

أسعار الحديد اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 39530 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40496 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء، جاءت كالتالي بعد التراجع: