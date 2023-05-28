ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن بينما غادرت 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .



وبحسب بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38969 طن تشمل : 8558 طن ابلاكاش و 5500 طن ذرة و 13948 طن خردة و 7484 طن حديد و 1280 طن قمح و 450 طن زيت طعام و 485 طن نواتج تقطير و 4092 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1264 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 960 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3365 حاوية مكافئ.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110613 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192353 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3883 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف و الفيوم ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4660 شاحنة .