دمياط .. إزالة 12 حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه يجرى استكمال أعمال الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية والتى بدأت أمس وتستمر حتى ١٦ يونيو المقبل،مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ١٢حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى على مساحة٢١٦٧ م٢ بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

وأضافت " المحافظ " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٣٨حالة بمساحة ٢٢٧٢م٢ .

منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد ،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون .