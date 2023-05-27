تعليم دمياط تنعى معلما توفي أثناء مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

نعت مديرية التربية التعليم بدمياط ، في بيان صادر عنها اليوم، بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوي، معلم خبير بمدرسة دمياط الميكانيكية بنين توفي أثناء عمله كمراقب لامتحانات الدبلومات الفنية بفارسكور.

وتقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعبد العليم جمعة وكيل المديرية والعاملون بتعليم دمياط ، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل "رحمه الله" الذي وافته المنية صباح اليوم بين الفترتين بلجنة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة فارسكور.

داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان "نحتسبة عند الله شهيدا" وانا لله وانا اليه راجعون.

ولقي بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوي، معلم خبير بمدرسة دمياط الميكانيكية بنين ، مصرعه أثناء عمله كمراقب لامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة سوزان مبارك بفارسكور.