.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

سلطة مكرونة بالخضار من الأكلات الشهية و الصحية لأنها غنية بالمكونات التي تحتوي على العناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

قدم الشيف محمد حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار فيما يلي...



مقادير سلطة مكرونة بالخضار



كيس مكرونة إلبو مسلوقة

2فلفل رومي مكعبات

2جزر مبشور

علبة ذرة حلوة

علبة فاصوليا حمراء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2ملعقة كبيرة جبنة كريمي

2ملعقة كبيرة مايونيز

علبة زبادي

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة مكرونة بالخضار



في بولة نخلط المايونيز مع الزبادي والجبنة الكريمي والملح والفلفل الأسود ثم في بولة أخرى نخلط الفاصوليا الحمراء مع الذرة الحلوة والجبنة الشيدر والجزر والفلفل الرومي وعصير الليمون ثم نضيف المكونات كلها على المكرونة ونقلب وتقدم بالهنا والشفا