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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

طريقة عمل سلطة مكرونة
طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

سلطة مكرونة بالخضار من الأكلات الشهية و الصحية لأنها غنية بالمكونات التي تحتوي على العناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.
قدم الشيف محمد حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار فيما يلي...

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مقادير سلطة مكرونة بالخضار


كيس مكرونة إلبو مسلوقة
2فلفل رومي مكعبات
2جزر مبشور
علبة ذرة حلوة
علبة فاصوليا حمراء
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2ملعقة كبيرة جبنة كريمي
2ملعقة كبيرة مايونيز
علبة زبادي
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير سلطة مكرونة بالخضار


في بولة نخلط المايونيز مع الزبادي والجبنة الكريمي والملح والفلفل الأسود ثم في بولة أخرى نخلط الفاصوليا الحمراء مع الذرة الحلوة والجبنة الشيدر والجزر والفلفل الرومي وعصير الليمون ثم نضيف المكونات كلها على المكرونة ونقلب وتقدم بالهنا والشفا

 

سلطة مكرونة بالخضار طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار مقادير سلطة مكرونة بالخضار طريقة تحضير سلطة مكرونة بالخضار الشيف محمد حامد

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