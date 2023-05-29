عميد كلية التجارة بطنطا يروي تفاصيل حمله طفلة إحدى طالبات الدراسات العليا

علق هاني الشامي، عميد كلية التجارة بـ جامعة طنطا، على حمله طفلة إحدى طالبات الدراسات العليا أثناء أدائها الامتحان، قائلا: الأمس كان أول أيام امتحانات مرحلة الدراسات العليا، ووالدتها كانت متواجدة لأداء الامتحان.

وأضاف "هاني الشامي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الأم تركت الطفلة خارج اللجنة، وأثناء تفقدي لفت نظري وجود الطفلة، متابعا:" حملت الطفلة وذهبت للأمو وطمنتها عليها".

واسترسل:" الطفلة عمرها 5 أشهر، ووالدتها من سوهاج، وجاءت إلى طنطا من أجل أداء الامتحان"، متابعا:" الأم بطلة وسافرت بالطفلة من سوهاج إلى طنطا لأداء الامتحان".

وأكمل:" تعاملي مع الطفلة والأم كان تلقائي تماما، والصورة التقطت بالصدفة، وانتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا.