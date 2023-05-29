الماتش يتعاد| خبير تحكيمي يفجر مفاجأة كبرى بسبب هدف فيوتشر أمام إنبي

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبي وفيوتشر، كان تمركزه خاطئا في هدف فيوتشر بالمباراة.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان لا بد من العودة بالكرة وعمل إسقاط، وهذا ما شرحه له تقنية الفيديو".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "مندهش من قرار الحكم وإصراره على احتساب الهدف، ويجب على لجنة الحكام إصدار ما حدث في حديث تقنية الفيديو والحكم بالمباراة".

واختتم: "الخطأ في المباراة هو خطأ في قوانين كرة القدم، وحال شكوى إنبي قد يتم إعادة المباراة، ولكن قمر الدولة لن يذكر أنه أخطأ".