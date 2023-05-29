طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج| بأسهل الخطوات

مندي دبابيس الدجاج من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج.

مقادير مندي دبابيس الدجاج

لعمل دبابيس الدجاج

12دبوس دجاج

2بصل مبشور

2طماطم مبشورة

2ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة عسل أبيض

زيت زيتون

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

لعمل الأرز

نصف كيلو أرز بسمتي

بصلة مفرومة

3فلفل ألوان شرائح

2ملعقة كبيرة زبدة

مكعب مرقة خضار

لتر شوربة خضار

كركم

ملح



طريقة تحضير مندي دبابيس الدجاج



لعمل دبابيس الدجاج

نقطع دبابيس الدجاج دون أن نصل للنهاية كما وضحنا بالحلقة ثم في بولة نخلط كل مكونات التتبيلة جيداً ثم نضع دبابيس الدجاج ونتبلها جيداً

لعمل الأرز

في حلة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ومكعب المرقة ونقلب ثم نضع الأرز ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان والتوابل كلها والمرقة ونقلب حتى يتشرب الماء قليلاً ثم في صينية فرن مستطيلة نضع الأرز ونلفه بورق فويل ونقوم بعمل فتحات به باستخدام خلة شيش أو سكينة ثم نضعه في أرضية الفرن ونضع دبابيس الدجاج على شبكة الفرن فوق الأرز كما وضحنا بالحلقة ونتركه على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا

