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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج| بأسهل الخطوات

مندي دبابيس الدجاج
مندي دبابيس الدجاج

مندي دبابيس الدجاج من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج.

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مقادير مندي دبابيس الدجاج

لعمل دبابيس الدجاج
12دبوس دجاج
2بصل مبشور
2طماطم مبشورة
2ملعقة كبيرة كاتشب
ملعقة كبيرة عسل أبيض
زيت زيتون
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود

لعمل الأرز
نصف كيلو أرز بسمتي
بصلة مفرومة
3فلفل ألوان شرائح
2ملعقة كبيرة زبدة
مكعب مرقة خضار
لتر شوربة خضار
كركم
ملح


طريقة تحضير مندي دبابيس الدجاج


لعمل دبابيس الدجاج
نقطع دبابيس الدجاج دون أن نصل للنهاية كما وضحنا بالحلقة ثم في بولة نخلط كل مكونات التتبيلة جيداً ثم نضع دبابيس الدجاج ونتبلها جيداً 
لعمل الأرز
في حلة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ومكعب المرقة ونقلب ثم نضع الأرز ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان والتوابل كلها والمرقة ونقلب حتى يتشرب الماء قليلاً ثم في صينية فرن مستطيلة نضع الأرز ونلفه بورق فويل ونقوم بعمل فتحات به باستخدام خلة شيش أو سكينة ثم نضعه في أرضية الفرن ونضع دبابيس الدجاج على شبكة الفرن فوق الأرز كما وضحنا بالحلقة ونتركه على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا 
 

مندي دبابيس الدجاج طريقة عمل مندي دبابيس الدجاج مقادير مندي دبابيس الدجاج الشيف محمد حامد طريقة تحضير مندي دبابيس الدجاج

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