قافلة طبية للكشف الطبي على المواطنين بالعريش مجانا

تواصل القافلة الطبية التي تنظمها محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية وكلية الطب جامعة المنصورة،عملها اليوم الإثنين ، بمقر مدرسة عمرو شكري الثانوية العسكرية بالعريش شمال سيناء ، للكشف على المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والتحاليل الطبية مجانا.
١٥ تخصص طبي:
حيث تضم القافلة نحو ١٥ تخصصا كليا في مختلف التخصصات موزعة كالتالي:
اولا مبني المعامل بالمدرسة؛
الدور الارضي : العظام
الدور الثاني تخصصات:
اسنان ،عيون، وقلب أوعية دموية وجراحة عامة ومخ وأعصاب .
ثانيا مبني الإدارة تخصصات:
انف واذن حنجرة وجراحة الأوعية الدموية، والجلدية والتناسلية، والمسالك البولية، الأطفال، البطانة، نساء وتوليد، والكشف بالمجان وعمل التحاليل الطبية اللازمة للمترددين على القافلة بالمجان.