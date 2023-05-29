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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية للكشف الطبي على المواطنين بالعريش مجانا

تجهيز مدرسة الرائد
تجهيز مدرسة الرائد عمى شكري لاستقبال القافلة

تواصل القافلة الطبية  التي تنظمها محافظة شمال سيناء،  بالتنسيق مع الجهات المعنية وكلية الطب جامعة المنصورة،عملها اليوم الإثنين ، بمقر مدرسة عمرو شكري الثانوية العسكرية بالعريش شمال سيناء ، للكشف على المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والتحاليل الطبية مجانا.

 

١٥ تخصص طبي:

حيث تضم القافلة نحو ١٥ تخصصا كليا في مختلف التخصصات موزعة كالتالي:

اولا مبني المعامل بالمدرسة؛
الدور الارضي : العظام 
الدور الثاني تخصصات:
اسنان  ،عيون، وقلب أوعية دموية وجراحة عامة ومخ وأعصاب .

 

ثانيا مبني الإدارة تخصصات:

انف واذن حنجرة  وجراحة الأوعية الدموية، والجلدية والتناسلية، والمسالك البولية، الأطفال، البطانة، نساء وتوليد، والكشف بالمجان وعمل التحاليل الطبية اللازمة للمترددين على القافلة بالمجان.

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العريش قافلة طبية المواطنين مجانا

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