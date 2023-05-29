قافلة طبية للكشف الطبي على المواطنين بالعريش مجانا

تواصل القافلة الطبية التي تنظمها محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية وكلية الطب جامعة المنصورة،عملها اليوم الإثنين ، بمقر مدرسة عمرو شكري الثانوية العسكرية بالعريش شمال سيناء ، للكشف على المواطنين وتقديم الرعاية الصحية والتحاليل الطبية مجانا.

١٥ تخصص طبي:

حيث تضم القافلة نحو ١٥ تخصصا كليا في مختلف التخصصات موزعة كالتالي:

اولا مبني المعامل بالمدرسة؛

الدور الارضي : العظام

الدور الثاني تخصصات:

اسنان ،عيون، وقلب أوعية دموية وجراحة عامة ومخ وأعصاب .

ثانيا مبني الإدارة تخصصات:



انف واذن حنجرة وجراحة الأوعية الدموية، والجلدية والتناسلية، والمسالك البولية، الأطفال، البطانة، نساء وتوليد، والكشف بالمجان وعمل التحاليل الطبية اللازمة للمترددين على القافلة بالمجان.



