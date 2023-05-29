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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيبة تحذر من تربية 5 سلالات كلاب في المنزل.. تعرف عليها

طبيبة
طبيبة

نشرت طبيبة بيطرية مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” تحذر فيه من تربية 5 سلالات كلاب في المنزل، وأنها بشكل شخصي تقرر عدم الاعتناء بها، وحظي المقطع بأكثر من 450,000 مشاهدة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي أعادت استخدام الفيديو، بدأت كات بالحديث عن “جيرمان شيبرد”، وهي سلالة كلب جميلة للغاية وتربيتها لتكون سلالة حراسة. ولكنها أشارت إلى أنه لم يتم تربيتها للحراسة بشكل جيد، بل تم تربيتها لتصبح قلقة ومريبة.

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وأشارت كات إلى أربع سلالات كلاب أخرى قد تسبب مشاكل لأصحابها، وهي الشيواوا، والبولدوج الفرنسي، والبيتبول، والدوبرمان.

 وذكرت أن الشيواوا صغيرة الحجم ولطيفة، لكنها قد تكون عدوانية وعنيفة في بعض الأحيان. وأضافت أن البولدوج الفرنسي يعاني من مشاكل صحية كثيرة، والبيتبول يميل إلى العدوانية، في حين أن الدوبرمان يتطلب اهتمامًا وتدريبًا.

طبيبة تحذر من تربية 5 سلالات كلاب في المنزل

وختمت كات المقطع أنها بالتأكيد تدرك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون هذه السلالات ويحبونها، وهذا أمر جيد تمامًا، لكنها تحذر من الصعوبات التي قد تواجهها أصحاب هذه السلالات، وتنصح بالتفكير جيدًا قبل اقتناء أي كلب والاهتمام بتدريبه ورعايته بشكل جيد.

ويأتي هذا التحذير من كات كتذكير بأن الحيوانات الأليفة تحتاج إلى الاهتمام والتدريب والرعاية الجيدة، وأنه يجب على الأشخاص الذين يرغبون في اقتناء حيوانات أليفة التفكير جيدًا قبل اتخاذ القرار والتعرف على متطلبات السلالة التي ينوون تربيتها قبل الاقتناء.

 ويتعين على الأشخاص الذين يرغبون في اقتناء كلب البحث عن معلومات حول السلالات المختلفة والتحدث إلى خبراء الرعاية الحيوانية والطب البيطري للحصول على المشورة اللازمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الطبيبة على أن الاهتمام بالكلاب يتطلب الكثير من المسؤولية والتزاماً، وأنه ينبغي للأشخاص الذين يرغبون في اقتناء كلب أن يفكروا جيدًا قبل اتخاذ القرار والتعرف على متطلبات السلالة التي ينوون تربيتها قبل الشراء.

الحيوانات طبيبة بيطرية تربية الكلاب احذر من 5 سلالات كلاب

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