طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

نودلز بالخضار من الأكلات الشهية و اللذيذة التي تتميز بمذاقها المختلف مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل نودلز بالخضار.



مقادير نودلز بالخضار



2كيس مكرونة فيتوتشيني

٣جزر أصابع

بصلة جوليان

٢فلفل رومي جوليان

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

3فلفل أخضر حار حلقات

٢فلفل أحمر حار حلقات

ملعقة كبيرة كاتشب

كوب صويا صوص

طريقة تحضير نودلز بالخضار



في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والجزر والفلفل الرومي والفلفل الحار والثوم والكاتشب والصويا صوص ونقلب جيداً ثم نضع المكرونة "مسلوقة نصف سلق" والتوابل ونقلب ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا.