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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

طريقة عمل نودلز
طريقة عمل نودلز بالخضار

نودلز بالخضار من الأكلات الشهية و اللذيذة التي تتميز بمذاقها المختلف مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.


 قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل نودلز بالخضار.

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مقادير نودلز بالخضار 


2كيس مكرونة فيتوتشيني 
٣جزر أصابع
بصلة جوليان
٢فلفل رومي جوليان
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
3فلفل أخضر حار حلقات
٢فلفل أحمر حار حلقات
ملعقة كبيرة كاتشب
كوب صويا صوص 

طريقة تحضير نودلز بالخضار 


في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والجزر  والفلفل الرومي والفلفل الحار والثوم والكاتشب والصويا صوص ونقلب جيداً ثم نضع المكرونة "مسلوقة نصف سلق" والتوابل ونقلب ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا.

 

نودلز بالخضار طريقة عمل نودلز بالخضار مقادير نودلز بالخضار الشيف دعاء السمنودي طريقة تحضير نودلز بالخضار

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