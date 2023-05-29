طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

نودلز بالخضار من الأكلات الشهية و اللذيذة التي تتميز بمذاقها المختلف مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل نودلز بالخضار.
مقادير نودلز بالخضار
2كيس مكرونة فيتوتشيني
٣جزر أصابع
بصلة جوليان
٢فلفل رومي جوليان
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
3فلفل أخضر حار حلقات
٢فلفل أحمر حار حلقات
ملعقة كبيرة كاتشب
كوب صويا صوص
طريقة تحضير نودلز بالخضار
في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة والجزر والفلفل الرومي والفلفل الحار والثوم والكاتشب والصويا صوص ونقلب جيداً ثم نضع المكرونة "مسلوقة نصف سلق" والتوابل ونقلب ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا.