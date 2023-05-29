طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

كشري اسكندراني من الأطباق المختلفة وغير التقليدية التي يمكن إعدادها وتقديمها لأفراد الأسرة في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كشري اسكندراني.



مقادير كشري اسكندراني



نصف كيلو عدس أصفر

3كوب أرز مصري

بصلة مفرومة

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

بصل محمر



طريقة تحضير كشري اسكندراني



في حلة على النار نضع السمنة والقليل من الزيت ثم نضع البصلة ونشوحها حتى تصفر ثم نضع العدس "مغسول" والأرز "غير مغسول" ونخلطهم جيداً ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب ثم نضع ماء مغلي ونذوب مكعب المرقة في القليل من الماء الساخن ونضيفها عليهم ونقلب ونغطي الحلة ونتركها على النار لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج ثم يوضع الكشري في طبق التقديم ويوضع البصل على الوجه ويقدم مع البيض المدحرج وبالهنا والشفا.



البيض المدحرج

المقادير :-

6بيض مسلوق

فلفل حار

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة التحضير :-

في طاسة على النار نضع السمنة والقليل من الزيت ثم نضع الفلفل الحار والبيض ونقلبه حتى يتشوح ويأخذ لون ويقدم بالهنا والشفا