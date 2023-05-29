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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كشري إسكندراني بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كشري اسكندراني
طريقة عمل كشري اسكندراني

 كشري اسكندراني من الأطباق المختلفة وغير التقليدية التي يمكن إعدادها وتقديمها لأفراد الأسرة في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  كشري اسكندراني.

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مقادير  كشري اسكندراني


نصف كيلو عدس أصفر
3كوب أرز مصري
بصلة مفرومة
مكعب مرقة
ملعقة كبيرة سمنة
ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
بصل محمر


طريقة تحضير  كشري اسكندراني


في حلة على النار نضع السمنة والقليل من الزيت ثم نضع البصلة ونشوحها حتى تصفر ثم نضع العدس "مغسول" والأرز "غير مغسول" ونخلطهم جيداً ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب ثم نضع ماء مغلي ونذوب مكعب المرقة في القليل من الماء الساخن ونضيفها عليهم ونقلب ونغطي الحلة ونتركها على النار لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج ثم يوضع الكشري في طبق التقديم ويوضع البصل على الوجه ويقدم مع البيض المدحرج وبالهنا والشفا.


البيض المدحرج
المقادير :-
6بيض مسلوق
فلفل حار
ملعقة كبيرة سمنة 
طريقة التحضير :-
في طاسة على النار نضع السمنة والقليل من الزيت ثم نضع الفلفل الحار والبيض ونقلبه حتى يتشوح ويأخذ لون ويقدم بالهنا والشفا

كشري اسكندراني طريقة عمل كشري اسكندراني مقادير كشري اسكندراني طريقة تحضير كشري اسكندراني البيض المدحرج

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