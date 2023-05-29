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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 على تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت جروبات الغش على تليجرام في نشر صور قالت إنها تخص أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان.

وبعد نشر صور الأسئلة، قامت جروبات الغش على تليجرام بنشر الاجابات لتتم بذلك عملية الغش الالكتروني التي تتكرر يوميا منذ انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تتبع صور امتحانات الدبلومات الفنية

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الآن بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية الموجودة في مديريات التربية والتعليم، بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تهاون في تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش على كل من يشارك في نشر و تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية أثناء سيرها في اللجان.

وكانت قد استقبلت منذ قليل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الطلاب لاداء الامتحانات الخاصة في ثالث ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

والتزمت جميع  لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بإستخدام العصا الالكترونية في تفتيش الطلاب على البوابات قبل السماح لهم بالدخول ، لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة شددت فيها على منع حيازة التليفون المحمول للطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وكذلك منع التدخين في اللجان ، مع التأكيد على ضرورة توفير جو هادئ للطلاب اثناء سير الامتحان داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 .

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