رامز أمير يكشف حبه لتربية الجوارح وسبب مكالمته لأحمد مكي

أفصح الفنان رامز أمير عن تفاصيل تربيته للطيور الجارحة و خاصة نسره الذي يطلق عليه اسم "رهبة"، موضحا أنه سجل أعلى حوم موجود بالعالم و طار313 مترا وأكثر بعد تدريب استمر 3 سنوات.

وأضاف رامز أمير خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه مغامر بطبعه ويحب التجارب الجديدة، و يبحث دائما عن ما يشبعه كإنسان و أنه ظل سنين يُجرب أدوار مختلفة في التمثيل حتى أدرك أن النوع الذي يميل له في التمثيل هو الأكشن.

و نوه رامز أمير، إلى أن حلمه أن يصبح ممثل أكشن يستطيع أن يمثل، و يري أن ذلك ليس موجود أو متوفر بالعالم بنسبة كبيرة، ومعظم ممثلى الأكشن لا يمتلكون الموهبة لذلك، وحسب دراسته في المعهد فكان طموحة أن يكون متميز في المزج بين الموهبة و التمثيل، مشيرا إلى أن العديد من الجماهير اندهشوا بأدائه بفيلم "حملة فرعون" بإعتباره أول دور أكشن له.

وكشف، عن سبب تربيته للنسور و كيف جاءت الفكرة له، موضحا أن الفكرة بدأت من مهرجان الجونة و رأى ترند " رامز ملوش صورة و هو واقف و دايما بيطير"، ما دفعه للتفكير بحيوان يشبه بحبه للحرية ليقوم بتربيته، مؤكدا أن رعاية الطيور الجارحة شديدة الصعوبة، و هدفه أن يكون هناك رخصة لحاملي الطيور الجارحة بناء على مؤسسة تقرر هل الشخص مهيأ لذلك أم لا.

سبب مكالمته لأحمد مكي

و تابع، أنه قام بمكالمة الفنان "أحمد مكي"، للاستغاثة به منذ أسبوع لعلاج أحد الجوارح، و الذي كان يعاني من كسر و يعتبر من أصعب الإصابات المعرضة الجوارح لها، و أنه كان يبحث عن دكتور لإجراء هذه العملية و ذلك لعدم وجود دكاترة متخصصة لعلاج الجوارح بــ مصر ومعظمهم موجودين بدول الخليج.

