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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز أمير يكشف حبه لتربية الجوارح وسبب مكالمته لأحمد مكي

رامز أمير
رامز أمير

أفصح الفنان رامز أمير عن تفاصيل تربيته للطيور الجارحة و خاصة نسره الذي يطلق عليه اسم "رهبة"، موضحا أنه سجل أعلى حوم موجود بالعالم و طار313 مترا وأكثر بعد تدريب استمر 3 سنوات.

وأضاف رامز أمير خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه مغامر بطبعه ويحب التجارب الجديدة، و يبحث دائما عن ما يشبعه كإنسان و أنه ظل سنين يُجرب أدوار مختلفة في التمثيل حتى أدرك أن النوع الذي يميل له في التمثيل هو الأكشن.

و نوه رامز أمير، إلى أن حلمه أن يصبح ممثل أكشن يستطيع أن يمثل، و يري أن ذلك ليس موجود أو متوفر بالعالم بنسبة كبيرة، ومعظم ممثلى الأكشن لا يمتلكون الموهبة لذلك، وحسب دراسته في المعهد فكان طموحة أن يكون متميز في المزج بين الموهبة و التمثيل، مشيرا إلى أن العديد من الجماهير اندهشوا بأدائه بفيلم "حملة فرعون" بإعتباره أول دور أكشن له.

وكشف، عن سبب تربيته للنسور و كيف جاءت الفكرة له، موضحا أن الفكرة بدأت من مهرجان الجونة و رأى ترند " رامز ملوش صورة و هو واقف و دايما بيطير"، ما دفعه للتفكير بحيوان يشبه بحبه للحرية ليقوم بتربيته، مؤكدا أن رعاية الطيور الجارحة شديدة الصعوبة، و هدفه أن يكون هناك رخصة لحاملي الطيور الجارحة بناء على مؤسسة تقرر هل الشخص مهيأ لذلك أم لا.

سبب مكالمته لأحمد مكي

و تابع، أنه قام بمكالمة الفنان "أحمد مكي"، للاستغاثة به منذ أسبوع لعلاج أحد الجوارح، و الذي كان يعاني من كسر و يعتبر من أصعب الإصابات المعرضة الجوارح لها، و أنه كان يبحث عن دكتور لإجراء هذه العملية و ذلك لعدم وجود دكاترة متخصصة لعلاج الجوارح بــ مصر ومعظمهم موجودين بدول الخليج.
 

رامز أمير الستات مايعرفوش يكدبوا احمد مكي

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