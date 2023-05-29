متحف المطار يحتفل بـ سنوية افتتاحه الثانية بشرح عمليات التحنيط ومراحلها

في إطار احتفال متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3 بالاحتفال السنوي الثاني لافتتاحه استقبل المتحف وفدا من إدارة العلاقات العامة بميناء القاهرة الدولي.

وقامت إدارة المتحف وفريق العلاقات العامة بالمتحف باصطحابهم في جولة ارشادية لشرح معرض (رحلة خلود) حيث يتم فيه شرح لعملية التحنيط ومراحلها والمواد والأدوات التي كانت تستخدم.

كما شرحوا الاوانى الكانوبية المرتبطة لعملية التحنيط بالإضافة إلي شرح القطع المرتبطة بعملية التحنيط بالمتحف وهي المومياوات والجعران المجنح والأواني الكانوبية.



وفي نهاية الزيارة تم توزيع بعض من الهدايا التذكارية للزوار من قبل المتحف.