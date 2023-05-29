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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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2000 جنيه .. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم| فيديو

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة وصلت في بعض الأوقات لـ أكثر من 500 جنيه، ويتابع المواطنين و المقبلين على الزواج أسعار الذهب بشكل يومي، لمعرفة أرخص سعر، من أجل الشراء.

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أسعار الذهب اليوم الاثنين 29_5_2023| فيديو

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500 جنيه هبوط| انهيار تاريخي لسعر جرام الذهب في مصر عيار 21

وفى هذا التقرير نستعرض آخر سعر لـ الذهب، وحجم الهبوط في الفترة الأخيرة:

فقد أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه يشجع الشراء في هذه الفترة، لآن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود في سعر الذهب، ولذلك على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.

 

450 جنيه انخفاضًا

 

وكشف خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب في هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، وقال: "اللي عايز يشتري الآن يشتري"، موضحًا أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2350.

 ولفت إلى أن سعار جرام الذهب عيار 21 يشهد مفاجأة، وهو الانخفاض في الأسعار، لآن الكثير يشتري عيار 21.

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 29_5_2023،  في  برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2750 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2000 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيها.

 

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