إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بعزبة حمادة دائرة مدينة القنايات وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وضبط طرفي المشاجرة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القنايات بإستقبال كلا من "سوزان م ع" 47 سنة مصابة بجرح بالرأس وكدمات وسحجات و"صبري ع ب" 55 سنة مصابا بجرح قطعي بالرأس و"محمود ص ع" 27 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالزراعين والوجه و"أحمد ص ع" 29 سنة مصابا بجرح قطعي بالرأس و"سارة ه ا" 25 سنة مصابة بكدمات وسحجات و"يوسف ص ع" 21 سنة مصابا بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بعزبة حمادة دائرة مدينة القنايات وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وضبط طرفي المشاجرة.