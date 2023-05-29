إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق منيا القمح – سنهوت وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح بإستقبال كلا من "رشا ح ا" 40 سنة و"محمد م ع" 20 سنة و"ايمان ا ع" 38 سنة و"حور م م" سنة جميعهم مقيمين سنهوت دائرة مركز منيا القمح مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق منيا القمح – سنهوت وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.