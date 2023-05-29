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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها أسفل عجلات قطار أمام مزلقان المحلج بأبوكبير أثناء عبورها شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال "رحاب م ع" 28 سنة مقيمة المشاعلة دائرة مركز أبو كبير "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها أسفل عجلات قطار أمام مزلقان المحلج بأبوكبير أثناء عبورها شريط السكة الحديد وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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