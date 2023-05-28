إزالة 58 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدي على مساحة 8 ألاف و282 متر مباني و63 فدان و1 قيراط بنطاق المحافظة.. وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

أشار محافظ الشرقية الي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعدي على مساحة 8 ألاف و282 متر مباني و28 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 38 فدان و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.