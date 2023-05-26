غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لـ 68 ألف طالب في الشرقية

أكد المهندس " محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بكافة تخصصاتها صناعي ، تجاري ، زراعي ، مزدوج علي مستوي 20 إدارة تعليمية وان غدا السبت هو بداية الامتحانات وتستمر حتى يوم الخميس حسب الجدول المقرر والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة بلغ 68 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 223 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد المهندس " محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول الوزارة علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023 .

ووجه بتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.