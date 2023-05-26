عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 488 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

 

ومن جانبها أضافت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده من الأقماح بلغ ٣٥٧١ طن و١٠٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٤٨٨١٥٩ طن و ١١٦ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بقرى الشرقية

أشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

 

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الأقماح المحلية الموردة التموين والتجارة الداخلية الحملة القومية لمكافحة القوارض استقبال الاقماح الصناعات الغذائي الصناعات الغذائية الصناعة الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ردد أفضل صيغة في الصلاة على النبي .. تنحل بها العقد وتنفك بها الكروب

حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

أدت رسالتها.. تفاعل كبير مع مبادرة الأوقاف لـ الصلاة على النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ