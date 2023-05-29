سماع دوي انفجارات في كييف | وأوكرانيا تعلن التعامل مع قصف روسي جديد

أفاد نبأ عاجل بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق في كييف الأوكرانية.



ودعت الإدارة العسكرية لكييف السكان إلى البقاء في الملاجئ.



واضافت الإدارة العسكرية لكييف: الدفاعات الجوية تتعامل مع هجوم روسي جديد.

استهدفت روسيا، موقعًا عسكريًا في منطقة خملينيتسكي غربي أوكرانيا في غارات جوية خلال وقت مبكر اليوم الاثنين، بعد هجوم بالمسيرات خلال الليل.

وكتب مكتب حاكم منطقة خميلنيتسكي على تطبيق "تيليجرام": "في الوقت الحالي، يستمر العمل لاحتواء الحرائق في مرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم والذخيرة".

ولم يحدد حاكم المنطقة الموقع بدقة، لكن تقرير وكالة "تاس" الروسية نقل عن الحاكم قوله: "تم إيقاف خمس طائرات، وبدأ العمل في إصلاح المدرج".