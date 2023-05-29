بـ غارات جوية .. روسيا تستهدف موقعًا عسكريًا مهمًا غربي أوكرانيا

استهدفت روسيا، موقعًا عسكريًا في منطقة خملينيتسكي غربي أوكرانيا في غارات جوية خلال وقت مبكر اليوم الاثنين، بعد هجوم بالمسيرات خلال الليل.

وكتب مكتب حاكم منطقة خميلنيتسكي على تطبيق "تيليجرام": "في الوقت الحالي، يستمر العمل لاحتواء الحرائق في مرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم والذخيرة".

ولم يحدد حاكم المنطقة الموقع بدقة، لكن تقرير وكالة "تاس" الروسية نقل عن الحاكم قوله: "تم إيقاف خمس طائرات، وبدأ العمل في إصلاح المدرج".

وتقع خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا، على بعد مسافة كبيرة من خط المواجهة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي بالمسيرات خلال الليل، أضر بأجزاء من البنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود، وهو منفذ أساسي لصادرات الحبوب.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش، في منشور لها عبر فيسبوك، إن حريقا اندلع في البنية التحتية للميناء في أوديسا نتيجة الضربة، ولكن تم إخماده بسرعة.

وأضافت أنه "يتم تحديث المعلومات حول مدى الضرر".

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في الهجوم لكنه لم يقدم تفاصيل.