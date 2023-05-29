يستمر 13 عاما.. الإمارات تعلن عن مشروع فضائي لاكتشاف 7 كواكب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

ومن المقرر أن يستمر المشروع 13 عامًا، ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer 5 مليارات الكيلو مترات متجاوزة كوكب المريخ لاستكشاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “بحمد الله أطلقنا في قصر الوطن، التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء (مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات)، المشروع يستمر 13 عامًا، 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف، ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer 5 مليارات كم متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034”.

وأضاف بن راشد : “مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم، ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد، سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع، وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل، وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة (لا شيء مستحيل)”.

وتابع بن راشد: «الإمارات تستطيع أن تحلق بعيدًا في الفضاء لخمسة مليار كيلو مترات لسبب واحد: هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها، ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كل القطاعات يحتاج إلى مراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه».