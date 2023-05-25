محمد بن راشد: 78 مشروعاً ومبادرة بيئية استعداداً لاستضافة COP28

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية، ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات».

واضاف بن راشد: «كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء 78 مشروعاً ومبادرة بيئية، تنفذها دولة الإمارات استعداداً لاستضافة الحدث العالمي (COP28).. والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة».

وأضاف حاكم دبي: «استعرضنا في المجلس أيضاً نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، وغيرها من المشاريع».

كما قال بن راشد: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إطلاق منصة (دارك)، والتي تهدف لتوفير حلول بناء، وتسهيلات مصرفية، وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه.. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء، وذلك بهدف تخفيض التكاليف، ورفع الجودة».