حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت دبي أجمل بلدان العالم

اطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على اختيار مجلة "كوندي ناست ترافيل" الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر.



وكتب بن محمد عبر تويتر: “اطلعت على اختيار مجلة كوندي ناست ترافيلر الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر لحتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم.. رؤية الشيخ محمد بن راشد لم تكتف ببناء أجمل مدن العالم”.

واضاف بن محمد :" بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها.. أشكر فرق العمل في حكومة دبي التي تعنى بجميع مناطق الإمارة وتعمل وفق رؤية حاكمها لتعزيز ريادتها وتألقها في كل جزء منها".