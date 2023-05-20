عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 245.19 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 826.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 444.14 مليون درهم منها 15 رهنا لأراض بقيمة 296.1 مليون درهم و74 رهنا لفلل وشقق بقيمة 148.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزر العالم بقيمة 265 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 19.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

التصرفات العقارية الأراضي والأملاك بدبي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأملاك بدبى أهم مبايعات الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

ترشيحاتنا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية

سوق السمك الحضاري بالمنيب .. يضم 143 باكية ومبنى إداريًا على أحدث طراز

شركات إماراتية تحسم استحواذها على وطنية وصافي

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد بالقدس المحتلة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي لوقفه

الشوط الأول .. أرسنال يتأخر أمام نوتنجهام فورست بهدف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ