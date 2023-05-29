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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن قيادة أوسوريو كلوب أمريكا المكسيكي

اورسوريو
اورسوريو

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تفضيل أورسوريو لقيادة كلوب أمريكا المكسيكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن :"موقع elftubolero المكسيكي:أوسوريو لا يزال المرشح المفضل لقيادة كلوب أمريكا المكسيكي".

قال الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري، إنه يؤيد استمرار أوسوريو  فى تدريب الزمالك لأنه غير مسئول عن أي أخطاء في الفريق، وعليه إعادة ترتيب الأوراق من الجديد لأن أوضاع الفريق غير جيدة ومستوى اللاعبين في هبوط حاد.


وأضاف جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الصراع القائم بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وممدوح عباس تسبب الحجز على أرصدة النادي وأصبح مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد.

تابع، من حق نادي الزمالك الدفاع عن حقوقه بكافة الطرق القانونية الممكنة، ولا يجوز لأحد أن يصادر على غيره ويمنعه من اللجوء إلى القضاء والبحث عن حقوقه وإذا كان له حق سيحصل عليه.

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