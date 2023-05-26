متسيبش ابنك في السن دا .. تفاصيل صادمة عن حادث يكشفها محمد موسى

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة مأساوية كشفتها كاميرات المراقبة أوضحت تفاصيل صادمة عن دهس طفل يبلغ من العمر 14 عاما لـ سيدة مسنة بمحافظة جنوب سيناء.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا بصراحة مش أي أب بسيب ابنه وهو في السن ده يركب عربية وغير مؤهل للقيادة ، إزاي يسمح لابنه يقود عربية ضروري الأب يتعاقب لأنه بيتسبب في قتل الأبرياء ودلوعة بابا راكب العربية وبيلوش بيها في الناس".

تابع محمد موسى، :"الأب ضر ابنه لما ركبه عربية وهو مش عارف يعني إيه يحترم الناس والشارع ويعني إيه قيادة، سيناريو متكرر بنشوفه كل أسبوع".

