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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتمديد الهدنة.. وزير سوداني يعلن عن قمة جديدة في جدة

صدى البلد

أعلن وزير التنمية الاجتماعية في السودان أحمد آدم بخيت، اليوم الاثنين، أن هناك مفاوضات جديدة ستجرى في جدة بالسعودية لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

واضاف بخيت خلال الإجتماع المشترك بين وفد التفاوض واللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان، أنهم استمعوا الي شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام استلام وتوزيع وتوصيل المساعدات للمتأثرين في ولايات السودان،  باستثناء ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

وأوضح وزير التنمية الإجتماعية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجه تحديات أمنية.

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 وذكر بخيت أهمية انضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.

وأعلن عن مفاوضات جديدة ستُجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية.

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