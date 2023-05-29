بسبب أزمة السودان.. اتصال بين وزيري الخارجية السعودي والبريطاني

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي جهود الرياض لحل أزمة السودان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض جهود السعودية الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في السودان، بالإضافة إلى مناقشة ما تبذله المملكة من جهودٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا.