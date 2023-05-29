عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مركز طبي خاص للنساء والتوليد في الشرقية يعمل بدون ترخيص

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتنفيذ حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة منيا القمح.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي خاص مخالف للنساء والتوليد، يعمل بدون ترخيص، داخل شقة بالدور الثاني علوي بقرية الشلشلمون مركز منيا القمح، ويديره طبيب نساء وتوليد، بدون لافتات، ويقوم بإجراء ولادات قيصرية وطبيعية، ويتم إجراء العمليات داخل الشقة في أوقات مختلفة، وغرفة العمليات غير مستوفاه للإشتراطات الصحية، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يتم تسليم النفايات لمسئول النفايات، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة بقسم شرطة منيا القمح، وجاري استصدار قرار غلق للمركز الطبي.

توريد 494 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

IMG-20230529-WA0028
IMG-20230529-WA0028
IMG-20230529-WA0027
IMG-20230529-WA0027
IMG-20230529-WA0024
IMG-20230529-WA0024
IMG-20230529-WA0025
IMG-20230529-WA0025
IMG-20230529-WA0020
IMG-20230529-WA0020
IMG-20230529-WA0022
IMG-20230529-WA0022
IMG-20230529-WA0023
IMG-20230529-WA0023
IMG-20230529-WA0021
IMG-20230529-WA0021
ادارة العلاج الحر الدكتور هشام مسعود الصحة العامة للمواطن المنشآت الطبية غير الحكومية المنشآت الطبية الخاصة شرطة منيا القمح طبيب نساء وتوليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

أولى صفقات الأهلي الصيفية| نجم الدوري الكندي على بعد خطوات من المارد الأحمر

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يكشف تفاصيل رسالته لـ رئيس الأهلي قبل مواجهة الوداد |خاص

الحكمة العراقي : تفاهم مشترك لتعميق العلاقات مع مصر

رئيس الوزراء الفلسطيني في القاهرة.. جدول الأعمال وسر لقاء شيخ الأزهر والبابا

دعاء التوفيق والتيسير في العمل.. احرص عليه بعد الفجر أو في جوف الليل

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم في الصيف |تجنبه فورا

فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة القهار طراز MEKO- A200 وقائد القوات البحرية يرفع علم مصر عليها

مازلنا أصدقاء.. بشرى تعلن انفصالها عن سالم هيكل بعد زواج 3 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ