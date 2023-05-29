ضبط مركز طبي خاص للنساء والتوليد في الشرقية يعمل بدون ترخيص

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،انه في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتنفيذ حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة منيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي خاص مخالف للنساء والتوليد، يعمل بدون ترخيص، داخل شقة بالدور الثاني علوي بقرية الشلشلمون مركز منيا القمح، ويديره طبيب نساء وتوليد، بدون لافتات، ويقوم بإجراء ولادات قيصرية وطبيعية، ويتم إجراء العمليات داخل الشقة في أوقات مختلفة، وغرفة العمليات غير مستوفاه للإشتراطات الصحية، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يتم تسليم النفايات لمسئول النفايات، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة بقسم شرطة منيا القمح، وجاري استصدار قرار غلق للمركز الطبي.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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