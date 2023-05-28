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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 494 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٤٦٠ طنا و٩٢٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٤٥٢٠ طنا و ١٦٥ كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الاتي 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر و  210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وناشد المحافظ، المزارعين، الإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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