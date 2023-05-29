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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ڤاليو تبرم اتفاقية شراكة مع تيلدا لتوفير حلول الدفع والتقسيط الفوري لمستخدمي «شقلباظ»

صدى البلد

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «تيلدا»، منصة الدفع الرقمية التي تقدم حلول المدفوعات الإلكترونية للمستخدمين عن طريق برنامج «تيلدا» وبطاقة «تيلدا» المسبقة الدفع دون الحاجة لاستخدام حساب مصرفي، لتمكين مستخدمي برنامج الاسترداد النقدي «شقلباظ» التابع لمنصة «ڤاليو»، من استرداد قيمة مشترياتهم على «تيلدا» وهي خدمة فريدة من نوعها في السوق المصري.

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وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء «شقلباظ» من استرداد قيمة مشترياتهم وتحصيلها من أي مكان وذلك من خلال عملية سهلة وبسيطة عبر المسح الضوئي لإيصالات المشتريات وربطها مع حساباتهم على «تيلدا» ومن ثمَّ استرداد أموالهم فورًا على بطاقة «تيلدا»، حيث يمكن استخدامها في إتمام المدفوعات الإلكترونية، وداخل المتاجر، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في أي مكان حول العالم.

 بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال مشتريات «تيلدا» من خلال "Sha2labaz" وإعادة تمويلها من خلال خطط تمويل «ڤاليو» على فترة تصل إلى 60 شهراً. وأخيراً، يمكن للعملاء أيضًا دفع أقساط «ڤاليو» من خلال «تيلدا» عبر تطبيقها.


وتعليقًا على هذه الشراكة أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «تيلدا»، وبإطلاق أحد المنتجات الفريدة والابتكارية في السوق المصري بالتعاون مع أحد أشهر التطبيقات الإلكترونية في مجال المدفوعات الرقمية.

 

 وأضاف سعودي أن مبادرات التحول الرقمي تحظى باهتمام كبير خلال المرحلة الراهنة من جانب الشركات في مختلف أنحاء العالم، ولذلك من الضروري أن تضع الشركات المصرية على رأس أولوياتها تعزيز تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق عبر توفير الحلول المالية الرقمية التي تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة والحصول على مختلف الخدمات بسهولة.

 وأكد سعودي أنه بالرغم من اختلاف طبيعة عمل كلا الشركتين، إلا أن «ڤاليو» و«تيلدا» يتفقان على رؤية مشتركة تتبلور في ضرورة إحداث تغيير في مجال سداد المدفوعات في مصر، لدعم التحول نحو مجتمع غير نقدي.


وتجدر الإشارة إلى أن «ڤاليو» أطلقت برنامج «شقلباظ» في شهر نوفمبر 2021 لتتيح للعملاء إمكانية استرادا قيمة مشترياتهم طبقاً للحد الائتماني في «ڤاليو». وخلال عام 2022، قامت «ڤاليو» بتوقيع اتفاقيات شراكة مع ماجد الفطيم، لتقديم خدمات برنامج «شقلباظ» في كل من مول مصر وسيتي سنتر ألماظة. وفي عام 2023، احتفلت «ڤاليو» وماجد الفطيم بتسجيل مبيعات تجاوزت المليار جنيه مصري في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في مصر منذ بدء شراكتهما.


ومن جهته أكد أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة «تيلدا»، أن الشراكة مع «ڤاليو» تعدّ بمثابة خطوة كبيرة تؤكد على مهمة الشركة لإحداث تغيير جذري في قطاع المدفوعات المالية الرقمية في مصر. فمن خلال توحيد الجهود بين الشركتين، سنتمكن من تقديم خدمات مالية ميسرة وسهلة للمستخدمين، فضلًا عن تعظيم القيمة لكلا الطرفين.

 وأوضح أن هذا التحالف الاستراتيجي سيسمح لكلا الشركتين الاستفادة من المقومات الفريدة التي يحظى بها كل منهما وتعزيز تواجدهما في قطاع الخدمات المالية في مصر عبر توفير باقة شاملة ومتكاملة من الحلول المالية للعملاء.


ويعد تطبيق «تيلدا» الذي تم إطلاقه خلال عام ٢٠٢٢؛ أول تطبيق مالي في مصر لتسهيل إجراء المعاملات المالية والمدفوعات للمستخدمين في مصر من خلال تزويد عملاءه بتجربة رقمية سهلة الاستخدام. ويتيح تطبيق «تيلدا» للعملاء إمكانية فتح حساب مجاني في دقائق معدودة، والحصول على بطاقة «تيلدا» التي يمكن استخدامها في عمليات الشراء من خلال التسوق الإلكتروني أو في المتاجر المختلفة، بالإضافة إلى عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي من أي مكان حول العالم. وتتمثل مهمة «تيلدا» في تمكين العملاء من إدارة أموالهم بسهولة، بما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي.

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