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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير مركز تحديث الصناعة يبحث مع مسئولي منظمة اليونيدو التعاون المشترك

صدى البلد

اجتمعت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، مع نائب مدير مكتب منظمة اليونيدو في مصر أحمد رزق، في ضوء برنامج "الشراكة مع الدولة" والتعاون مع الشركاء الدوليين. 

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وإسهامه في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على 6 محاور في إطار التعاون الفني لبرنامج الشراكة مع الدولة وهم "السياسات الصناعية والحوكمة، تشجيع الاستثمار، الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة، المُدن الذكية والمناطِق الصناعية المُستدامة، سلاسل القيمة وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع الصناعات الكيماوية والإلكترونيات والصناعات الغذائيّة والمنسوجات والجلود والأثاث والحِرَف اليدوية.

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كما استعرض المدير التنفيذي ، خلال الاجتماع خطة مركز تحديث الصناعة ومساهمتها الفعالة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية وذلك تماشياً مع خطة ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وجاء الاجتماع في ظل تعاون مركز تحديث الصناعة المستمر مع منظمة اليونيدو لتنفيذ مشروعات تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية وما لها من أثر ملموس في تنفيذ مخططات التنمية الصناعية المستدامة وتطوير سياسات التنمية الصناعية الشاملة بما يحقق رؤية وزارة التجارة والصناعة.

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التنمية الصناعية الشاملة الثورة الصناعية الرابعة الحكومة المصرية الصناعات الغذائي الصناعات الكيماوية الصناعة الخضراء

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