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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فاليو تستهدف تحقيق مبيعات 9 مليار جنيه خلال العام الجارى

صدى البلد

قال أحمد سعودي رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة فاليو ، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الحالي تصل إلى 9 مليارات جنيه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وأوضح سعودي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن شراكة مع شركة تيلدا انه تم تحقيق مبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 2 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي.

ونوه بأن الحصة السوقية لفاليو وفقا لتقارير هيئة الرقابة المالية تتراوح من 27 الى 30% فيما بلغ عدد عملاء فاليو بلغ حاليا 600 ألف عميل ، ولدينا نحو 2.5 مليون عميل قاموا بتحميل التطبيق.

وأضاف: نسعى الى اطلاق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات العملاء والفئات المختلفة.

وأوضح أن فاليو تتعامل مع نحو16 بنكا بحجم حدود تمويلات يصل الى 4.5 مليار جنيه وخلال اسبوع سيتم فتح خطين تمويل مع بنكين ليبلغ نحو 5 مليارات جنيه.

وحول الحدود الائتمانية التى تعطيها فاليو للعملاء قال اننا نعطى حدود للعملاء تتراوح من 35 الى 40 ألف جنيه للعميل الواحد ويصل الحد الاقصى للعميل الى 300 الف جنيه.

وأضاف: نتواجد حاليا في نحو 15 محافظة ونتعامل مع ما يتراوح من 8 الاف الى 8100 تاجر كما نتواجد على أكبر من 3 الى 4 من كبرى المتاجر الكترونية ضمن 500 متجر الكتروني متواجدين فيهم.

وفيما يتعلق ببرنامج"شقلباظ" والذى يسمح لعملاء فاليو تقيسط بالسداد في فترة تمتد من 6 الى 60 شهرا قال منذ اطلاقه ديسمبر 2021 حقق مبيعات بلغت مليار جنيه لافتا الى أن متوسط التعاملات شهريا يتراوح من 100 الى 150 مليون جنيه.

وحول خطة فاليو للتوسع خارج مصر قال اننا نتسهدف التوسع في السوق السعودي وجاري التفاوض مع البنك المركزي وسيتم الانتهاء منها خلال شهر،كما أننا نستهدف التوسع في دولة عربية آخرى وجاري التفاوض حاليا من خلال زيارات تمت خلال الشهر الماضي وسيتم الاعلان عنها خلال الست اشهر القادمة. 

الرقابة المالية الربع الأول من العام المؤتمر الصحفى تطوير المنتجات تعاملات

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