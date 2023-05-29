وزيرا الاتصالات والتعليم ومحافظ الوادي الجديد يشهدون احتفالية بديوان عام المحافظة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بحضور أعضاء وفدي الوزارتين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بترحيب واستعراض قدمه طلاب إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الواحات، كما تم عرض شرح تفصيلي عن مشروع البوابة الجغرافية الرقمية التي أطلقتها المحافظة في إطار خطة التحول الرقمي التي يتم تنفيذها، وكذلك عرض تقديمي عن مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد طلعت في كلمته، أن المحافظة تحظى بنصيب وافر من خطط ومشروعات الوزارة سواء في توفير البنية التكنولوجية من شبكات اتصالات وانترنت ومكاتب بريد، أو تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما أشاد حجازي بجهود قطاع التعليم بالمحافظة وما يحققه من نتائج و مخرجات مُشرفة، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع وزارة الاتصالات لمواكبة التطور العلمي من خلال تطوير المناهج وعناصر العملية التعليمية.

فيما أعرب الزملوط عن بالغ تقديره لجهود التعاون المثمر مع الوزارتين، والدعم الدائم لخطط التنمية بالمحافظة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام البالغ بالمحافظات الحدودية وتوفير خدمات لائقة لمواطنيها.

كما شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي بالمحافظة، وتكريم خريجي دورات مركز إبداع مصر الرقمية وبرنامج المسئول الحكومي المحترف.