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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات يتفقد مع محافظ الوادي الجديد مشروعات الربط الإلكتروني بالعاصمة الإدارية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارتهم للمحافظة بتفقد مشروعات الربط الإلكتروني للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بالتزامن مع إنتهاء أعمال الإنشاءات استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، كما تفقدوا مبنى البريد الجديد موجها بافتتاح المكتب قبل نهاية يونيو وتجهيز قاعه الاحتفالات الرئيسية بشاشات عرض حديثة. 

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وقام الوزير بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمحافظة.

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