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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يشيد بأول نموذج محاكاة للعاصمة الإدارية في الوادى الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته للمحافظة، اليوم الأحد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الوفد الوزاري مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين، كما قام الوزير بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

ويتفقد وزير التربية والتعليم مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية كنموذج للتعليم الفني يعمل بالطاقة الشمسية، بعدها يتفقد المدرسة اليابانية ومشروع إنشاء مدرسة الخارجة للغات المتميزة المتكاملة، كما يتفقد مراجعات نهائية للمواد الدراسية بنظام الأون لاين بمدرسة الخارجة الثانوية العامة، ثم يتفقد سير الامتحانات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية. 

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات

 وتفقد الوزير قاعة التدريب بمكتب بريد السلام بعد التطوير، كما يفتتح وزير الاتصالات البوابة الرقمية ومركز إبداع مصر الرقمي في المبنى الملحق للديوان العام، ويفتتح بعدها مدرسة we   لتكنولوجيا الاتصالات، بينما يتفقد مدرستي الصم والبكم والتربية الفكرية وبعدها يتفقد مشروع العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة التخصصي.

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