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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات

اثناء استقبال الوزير
اثناء استقبال الوزير

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وحنان مجدي نائب المحافظ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته للمحافظة، صباح اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يصل الوادى الجديد لتفقد المدارس ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

حيثُ تفقدوا مقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، وتابع الوزير استعدادات انتقال مديرية التربية والتعليم للمقر الجديد بالعاصمة، مُعربًا عن إشادته بجهود المحافظة لإنشاء أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة، ويواكب أحدث التطورات التكنولوجية في منظومة العمل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما قام الوزير بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

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