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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التربية والتعليم يصل الوادى الجديد لتفقد المدارس ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الوادي الجديد اليوم

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المدارس والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.

وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

  • تفقد مجمع 30 يونيو الحكومي
  • وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع
  • تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفني" التي تعمل بالطاقة الشمسية
  • تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، وتفقد مبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة
  • كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا، خلال الزيارة، اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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