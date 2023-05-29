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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم ومستشفي الفيوم العام

محافظ الفيوم أثناءتوقيع
محافظ الفيوم أثناءتوقيع العقد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي لنقل الدم بالفيوم، ويمثله الدكتور عبدالله محمد عقيلة مدير المركز، ومستشفي الفيوم العام، ويمثلها الدكتور محمد مصطفي الدمرداش مدير المستشفي، وذلك بغرض توفير كميات كبيرة من أكياس الدم، من خلال بنك الدم الإقليمي، تصرف مجاناً للمرضي المترددين على مستشفي الفيوم العام، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالله مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة، والدكتورة رحاب زيدان مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة علي تحقيق التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات المتاحة لصالح المواطن المصري، وبما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة.

وأضاف المحافظ، أن توقيع البروتوكول يأتي في الأساس لصالح المرضى، لأنه سيعمل على توفير كميات من صفائح الدم الكاملة تخدم المرضي المترددين على مستشفي الفيوم العام وأبناء المحافظة بالكامل.

وينص بروتوكول التعاون، علي قيام مستشفي الفيوم العام يإعداد جداول لمواعيد وأماكن التبرع بالدم، وتسهيل مهمة تنفيذ حملات التبرع، علي أن يلتزم المركز الإقليمي لنقل الدم، بمواعيد الحملات التي يتم إخطاره بها، كونه مركزاً متخصصاً فى الدم ومشتقاته.

ويقوم المركز يإجراء جميع الفحوصات الطبية والمعملية اللازمة علي المتبرعين للتأكد من مدي لياقتهم للتبرع بالدم، وذلك بواسطة "طقم طي متخصص" دون إجبار أحد علي التبرع، ويلتزم المركز أيضاً بعمل تحليلات شاملة للمتبرعين تشمل إختبارات "الإيدز، والزهري، وفيروسات الكبد الوبائي()- b)، لتوفير الدم بشكل آمن وخالي من أي فيروسات، علي أن تصرف كميات الدم التي يتم تجميعها مجاناً للمرضى، بناءً على خطاب معتمد ومختوم من المستشفي العام.

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